Девять партий Испании выступили против отправки военных королевства в Черное море

МАДРИД, 22 января. /ТАСС/. Девять испанских партий в совместном манифесте выступили против отправки кораблей королевства в Черное море в рамках миссии НАТО и против размещения истребителей в Болгарии. Документ распространила в ночь на субботу в Twitter левая политическая сила Podemos ("Мы можем"), которая входит в состав коалиционного правительства страны.

Партии, подписавшие манифест, заявили об обеспокоенности ростом напряженности между Россией и США из-за ситуации вокруг Украины. "Мы полностью отвергаем любую угрозу или военную агрессию против суверенного государства, а также отправку испанских войск в Черное море и Болгарию в рамках НАТО, - говорится в документе. - Этот конфликт может быть урегулирован только путем диалога".

В четверг министр обороны Испании Маргарита Роблес информировала о решении ускорить отправку двух кораблей в рамках миссии НАТО в Черное море. Как добавила министр, оценивается возможность участия королевства в миссии усиленной воздушной полиции НАТО в Болгарии.

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом он не исключил возможности провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.