Шестой cаммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии пройдет 12-13 октября

НУР-СУЛТАН, 22 января. /ТАСС/. Шестой саммит стран - участниц Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) пройдет 12-13 октября в Нур-Султане. Об этом сообщила в субботу пресс-служба МИД Казахстана.

По ее данным, посол Казахстана в Иордании Айдарбек Туматов в пятницу вручил президенту Ирака Бархаму Салеху верительные грамоты, аккредитующие его в качестве посла в Багдаде по совместительству. "После торжественной церемонии состоялась двусторонняя встреча, в ходе которой были затронуты практические аспекты дальнейшего развития взаимовыгодного партнерства в различных областях. Стороны также рассмотрели ход подготовки к шестому саммиту СВМДА 12-13 октября 2022 года", - говорится в сообщении.

В октябре прошлого года заместитель министра иностранных дел Казахстана Акан Рахметуллин на встрече глав МИД участниц СВМДА в Нур-Султане сообщил, что шестой саммит объединения пройдет в столице республики в октябре 2022 года. Точная дата встречи тогда не называлась.

СВМДА - межгосударственный форум, созданный по инициативе Казахстана в 1992 году. Он нацелен на формирование условий для диалога, принятия решений и реализации мер в области обеспечения безопасности в Азии. Членами СВМДА являются 27 государств, еще девять стран и пять международных организаций имеют статус наблюдателей. С 2014 года штаб-квартира форума находится в Нур-Султане.