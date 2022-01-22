В Берлине заявили, что ФРГ передаст Украине мобильный госпиталь

БЕРЛИН, 22 января. /ТАСС/. Германия выделила €5,3 млн на мобильный полевой госпиталь для армии Украины. Об этом заявила глава Минобороны ФРГ Кристине Ламбрехт в интервью, которое опубликовано в субботу в газете Welt am Sonntag.

"Я понимаю желание поддержать Украину, именно это мы делаем. В феврале будет передан полевой госпиталь, на который Германия выделила €5,3 млн", - сказала она. По ее словам, в помощь включено также обучение по возведению и использованию госпиталя. "Также мы поставили аппараты искусственной вентиляции легких, лечим раненых солдат в наших госпиталях. Это значит, что мы на стороне Киева", - заявила министр.

"Теперь нужно сделать все возможное для деэскалации. Поставки оружия в данный момент бесполезны - таково единое мнение федерального правительства", - добавила Ламбрехт.

Германия вопреки требованиям украинской стороны неоднократно заявляла, что не будет продавать Киеву летальное оружие.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее отмечала, что поставки оружия и военной техники на украинскую территорию странами, входящими в НАТО, могут подтолкнуть Киев к попыткам решить конфликт на юго-востоке Украины силовым путем.