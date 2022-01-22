Министр обороны ФРГ считает, что в вопросе санкций против РФ не должно быть табу

БЕРЛИН, 22 января. /ТАСС/. Глава Минобороны ФРГ Кристине Ламбрехт согласилась с канцлером Олафом Шольцем в том, что в качестве санкций против РФ в случае агрессии против Украины должны рассматриваться все меры.

"Если канцлер говорит, что во внимание с политической, дипломатической и экономической точки зрения принимается все, то никаких табу быть не может", - сказала она в интервью, которое опубликовано в субботу в газете Welt am Sonntag.

"Абсолютно нереалистична мысль, что при инициированной Россией войне в центре Европы будет осуществляться экономическая кооперация", - добавила министр, не приведя подробностей.

Ламбрехт утвердительно ответила на вопрос, является ли эта точка зрения общепринятой в Социал-демократической партии Германии (СДПГ), которую она представляет. При этом сама она недавно говорила, что с вопросом Украины не следует связывать вопрос "Северного потока - 2". В аналогичном ключе высказывался генсек партии Кевин Кюнерт. К быстрому запуску трубопровода призывала премьер земли Мекленбург - Передняя Померания Мануэла Швезиг, которая также является членом СДПГ.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом Песков не исключил вероятности провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.