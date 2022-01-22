Делегация движения "Талибан" отправилась на переговоры в Норвегию

КАИР, 22 января. /ТАСС/. Делегация захватившего власть в Афганистане радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) по приглашению МИД Норвегии отправилась в Осло, где состоятся консультации с участием представителей ряда стран, а также различных афганских общественно-политических сил. Об этом сообщил в субботу назначенный талибами пресс-секретарь афганского министерства иностранных дел Абдул Кахар Балхи в Twitter.

"Высокопоставленная делегация "Исламского эмирата Афганистан" (используемое радикалами название государства - прим. ТАСС) во главе с министром иностранных дел Амир Ханом Моттаки вылетела специальным рейсом в Норвегию <...>, где состоятся переговоры с представителями различных стран и рядом афганцев по поводу гуманитарной помощи, а также по политическим, образовательным и экономическим вопросам", - указал представитель талибов.

В пятницу МИД Норвегии проинформировал о приглашении делегации движения "Талибан" в Осло для участия с 23 по 25 января в консультациях с представителями "норвежских властей, международного сообщества и с афганцами из различных областей гражданского общества". В то же время глава норвежского внешнеполитического ведомства Анникен Хюитфельдт подчеркнула, что предстоящие встречи не будут означать признание сформированного талибами временного правительства Афганистана.

По информации афганского телеканала 1TV в переговорах примут участие экс-депутат Волеси джирги (Народной палаты, нижней палаты парламента страны) от провинции Пактия и руководитель Движения за национальную солидарность Афганистана Саид Исхак Гилани, бывший член Волеси джирги от Кабула Джафар Махдави, а также видная афганская журналистка и правозащитница Махбуба Сирадж.

Ситуация в Афганистане

Движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной 2021 года о решении вывести оттуда свои вооруженные силы. 15 августа радикалы без боя вошли в Кабул, а президент Ашраф Гани покинул республику.

6 сентября талибы заявили об установлении контроля над всей афганской территорией, а 7 сентября огласили состав временного правительства, в которое вошли исключительно члены радикального движения и преимущественно представители самой многочисленной в стране этнической группы - пуштуны.

В связи с этим многие страны заявили, что такой кабинет министров не является инклюзивным, призвав "Талибан" включить в него представителей этноконфессиональных меньшинств и женщин.