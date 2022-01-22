Зеленский предложил подумать о причинах неудачи в создании независимой Украины в 1919 году

КИЕВ, 22 января. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский по случаю Дня соборности призвал сохранить единство страны и подумать над уроками истории.

"История Украины - не только предмет для изучения, важно ее понять, постичь причины действий, осознать их последствия, проанализировать ошибки, провести исторические параллели и сделать правильные выводы. Ответить на вопрос - почему так произошло, что отсчет современной независимой Украины идет не с 22 января 1919 года, и как нам действовать, чтобы этот отсчет больше никогда не прерывался", - цитирует его в субботу пресс-служба главы государства.

По мнению Зеленского, чтобы отсчет современной независимой Украины больше никогда не прерывался, требуется единство украинского народа.

Президент по случаю праздника возложил цветы к памятнику председателю Центральной рады самопровозглашенной Украинской народной республики (УНР) Михаилу Грушевскому. В церемонии также приняли участие председатель Верховной рады Руслан Стефанчук, премьер-министр Денис Шмыгаль, глава офиса президента Андрей Ермак.

Несостоявшееся объединение

День соборности Украины введен в стране в качестве государственного праздника в 1999 году. Он приурочен к подписанию Акта об объединении самопровозглашенных Украинской народной республики и Западно-Украинской народной республики 22 января 1919 года. Документ больше носил декларативный характер, поскольку их полного объединения так и не произошло.

Обе республики почти одновременно появились в ноябре 1918 года. ЗУНР возникла после распада Австро-Венгерской империи и охватывала территорию современной Западной Украины - Галичину, Буковину и Закарпатье. В УНР на тот момент произошло восстание под руководством Владимира Винниченко против гетмана Украины Павла Скоропадского, образовалась Директория, которая стремилась взять республику под контроль и установить власть в Киеве.

Однако уже через несколько дней после провозглашения объединения УНР и ЗУНР Директория под натиском Красной армии покинула Киев, а затем и почти всю подконтрольную УНР территорию. В сложном положении оказалась и ЗУНР. Весной 1919 года польские войска начали наступление на Галичину, а румынские - на Буковину.

При этом правительства УНР и ЗУНР начали договариваться с врагами друг друга. В ноябре 1919 года правительство ЗУНР подписало с деникинцами, воевавшими с УНР, соглашение о прекращении боевых действий. А правительство УНР в декабре подписало в Варшаве проект декларации, по которому отдавало Польше значительную часть западноукраинских земель в обмен на поддержку против большевиков. Объединявший их документ фактически содержание, и 20 декабря 1919 года президент ЗУНР Евгений Петрушевич денонсировал его в одностороннем порядке.

Вскоре руководство ЗУНР бежало из Западной Украины в связи с тем, что ее оккупировали польские войска. Симон Петлюра, управлявший Директорией УНР, несмотря на военный союз с Польшей, не смог противостоять Красной армии, и вместе с правительством УНР бежал за границу. На территории Украины, за исключением оккупированных Польшей земель, была установлена советская власть.