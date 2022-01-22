В Баварии предложили использовать Мюнхенскую конференцию для "нормандских переговоров"

БЕРЛИН, 22 января. /ТАСС/. Мюнхенская конференция по вопросам безопасности, которая запланирована на 18-20 февраля, может стать площадкой для переговоров в "нормандском формате". Об этом заявил премьер Баварии, глава Христианско-социального союза Маркус Зёдер в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung, которое опубликовано в субботу.

"Европа должна активнее решать свои проблемы. Мюнхенская конференция дает шанс на то, чтобы собрать за одним столом конфликтующие стороны. Я предлагаю оживить "нормандский формат" в Мюнхене вместе с Германией, Францией, Россией и Украиной", - сказал он, не приведя дополнительных подробностей на этот счет.

"Нормандский формат" существует с июня 2014 года. Тогда на торжествах по случаю 70-й годовщины высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Украины, Франции и Германии впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. С тех пор состоялись пять встреч на высшем уровне, последняя - 9 декабря 2019 года в Париже.

Мюнхенская конференция была основана в 1962 году немецким публицистом Эвальдом фон Клейстом как заседание представителей оборонных ведомств стран - членов НАТО. С 1999 года в ней стали принимать участие политики и военные из государств Центральной и Восточной Европы, а также представители бизнеса. В рамках форума традиционно проходят многочисленные неформальные и личные встречи политиков. В 2021 году Мюнхенская конференция по безопасности в связи с пандемией коронавируса прошла в виртуальном формате.