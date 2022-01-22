В Минске заявили об оборонительном характере учений "Союзная решимость - 2022"

МИНСК, 22 января. /ТАСС/. Белорусско-российские учения "Союзная решимость - 2022" носят исключительно оборонительный характер. Об этом заявил субботу в эфире телеканала ОНТ начальник главного управления боевой подготовки Вооруженных сил республики Андрей Некрашевич.

"Данные учения носят исключительно оборонительный характер. По окончании учений планируется организованный вывод всех войск в пункты постоянной дислокации", - сказал Некрашевич.

По его словам, тренировки пройдут не только непосредственно на полигонах Белоруссии, но и на участках местности вблизи ее границ. Численность некоторых группировок войск, сосредоточенных на территории сопредельных стран, достигает 30 тыс. человек, не говоря о большом количестве авиации и тяжелой техники, пояснил начальник управления. "Естественно, не реагировать на эти недружественные для нашей страны, для Союзного государства действия мы не могли", - отметил он.

Проверка сил реагирования Союзного государства пройдет в два этапа. На первом этапе (до 9 февраля) будет выполнена передислокация и создание в кратчайшие сроки группировок войск на территории Белоруссии, будет организована охрана и оборона важных государственных и военных объектов, охрана государственной границы в воздушном пространстве. Также пройдет проверка готовности и способности дежурных сил и средств ПВО выполнять задачи по прикрытию важных объектов на территории республики. В ходе второго этапа (с 10 по 20 февраля) будут проведены совместные учения "Союзная решимость - 2022".