FT: США ведут переговоры с Катаром о поставках газа в ЕС на случай конфликта на Украине

ЛОНДОН, 22 января. /ТАСС/. Соединенные Штаты ведут переговоры с Катаром о поставках дополнительных объемов газа в Европу в случае якобы возможного вторжения РФ на Украину. Как сообщила в субботу газета Financial Times, Вашингтон также обсуждает этот вопрос с рядом других стран - экспортеров газа.

"Мы пытаемся понять, что можно сделать, чтобы подготовиться к такому развитию событий, особенно с учетом холодного времени года и крайне низких запасов [природного газа в европейских хранилищах], - заявил изданию высокопоставленный источник в американской администрации. - Мы обсуждаем, что на рынке можно перенаправить, что может нам помочь, <...> что можно подготовить к отправке на случай, если или когда кризис обострится".

По словам другого собеседника издания, с Дохой обсуждается возможность "обеспечить долгосрочные гарантии энергетической безопасности за счет поставок СПГ, особенно с учетом того, что Катар значительно увеличит производство СПГ в ближайшие несколько лет".

При этом собеседники издания признают, что в краткосрочной перспективе значительно нарастить поставки СПГ в Европу будет крайне непросто из-за повышенного спроса на газ по всему миру. Однако ожидается, что Катар может быть готов перенаправить свои танкеры с СПГ в Европу в случае ЧП, которым может стать война на Украине.

"Волшебной палочки нет. Все это очень сложно и запутано. Мы занимаемся организацией с учетом того, как работает рынок, как работают коммерческие условия поставок и сфера грузоперевозок", - добавил собеседник издания.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом Песков не исключил вероятности провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.