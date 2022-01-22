Авторы конституции заявили о возможности Лукашенко совмещать пост президента и главы ВНС

МИНСК, 22 января. /ТАСС/. Совмещать должность главы государства и председателя Всебелорусского народного собрания (ВНС) сможет только действующий президент Александр Лукашенко. Об этом сообщила в субботу заместитель главы президентской администрации Ольга Чуприс в эфире телеканала "Беларусь-1", комментируя статьи проекта обновленной конституции республики, который выносится на референдум 27 февраля.

"Это касается только действующего президента Республики Беларусь и касается переходного периода, когда нам необходимо предусмотреть дополнительные страховочные тросы. Когда нам необходимо выстраивать всю систему. И вот здесь как раз помощь президента может оказаться необходимой", - отметила она. По словам Чуприс, надо "предоставить возможность Всебелорусскому народному собранию обратиться с предложением к президенту занять должность председателя ВНС". "Если в свою очередь президент сочтет возможным занять эту должность одновременно с должностью президента, то такая комбинация совмещения должностей возможна", - добавила она.

Как следует из переходных положений проекта нового основного закона, глава государства, занимающий эту должность "на дату вступления в силу изменений конституции, может быть избран председателем Всебелорусского народного собрания".

ВНС, созданное в 1996 году по инициативе Лукашенко, согласно проекту основного закона, предлагают сделать высшим представительным органом народовластия. В него будут входить действующий и бывший президенты, представители законодательной, исполнительной и судебной ветвей власти, гражданского общества, а также местные депутаты.