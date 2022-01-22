Посол Украины в ФРГ заявил, что Киев запросил у Берлина бронежилеты и шлемы

КИЕВ, 22 января. /ТАСС/. Украина снова обратилась к Германии с просьбой предоставить 100 тыс. бронежилетов и шлемов для бойцов сил территориальной обороны. Об этом сообщил в субботу посол Украины в ФРГ Андрей Мельник.

"Киев ожидает от Берлина ну хотя бы 100 тысяч бронежилетов и шлемов для войск территориальной обороны - для тех добровольцев, которые бок о бок с ВСУ (Вооруженными силами Украины - прим. ТАСС) готовы защищать Украину от нападения России", - написал дипломат в Twitter.

Одновременно с новыми просьбами украинский МИД вызвал посла Германии Анку Фельдгузен и выразил глубокое разочарование из-за позиции Берлина по поставкам вооружений для украинской стороны.

Ранее министр обороны Германии Кристин Ламбрехт заявила, что ФРГ пока не собирается поставлять Украине оружие. По ее словам, страна выделит €5,3 млн на мобильный полевой госпиталь для украинских военных и обеспечит подготовку специалистов для его использования.