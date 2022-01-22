СМИ: в Буркина-Фасо полиция разогнала участников запрещенной демонстрации

ПРЕТОРИЯ, 22 января. /ТАСС/. Полиция Буркина-Фасо не допустила в субботу проведения в столице страны Уагадугу запрещенной мэрией антиправительственной демонстрации, разогнав с помощью слезоточивого газа несколько сотен активистов. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera.

По его данным, группы молодежи попытались перегородить в центре Уагадугу несколько улиц с помощью горящих автомобильных покрышек. Они также забрасывали полицейских камнями. Последние применили слезоточивый газ. Сообщений о пострадавших не поступало.

Демонстрацию с требованием отставки правительства пыталась организовать в столице оппозиция с целью поддержать идущую на спад кампанию протеста с обвинениями в адрес властей в неспособности обеспечить безопасность населения перед атаками террористов и бандитов. Ее пик пришелся на конец минувшей осени, когда в нескольких районах Буркина-Фасо прошли массовые выступления.

Ранее на текущей неделе правительство ограничило на территории всей страны доступ к социальной сети Facebook по соображениям национальной безопасности. Одновременно мэрия Уагадугу запретила проведение в городе 22 января антиправительственной демонстрации.