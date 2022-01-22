Власти Бельгии рекомендовали своим гражданам избегать необязательных поездок на Украину

ТАСС, 22 января. МИД Бельгии рекомендует своим гражданам избегать поездок на Украину без крайней необходимости из-за риска эскалации напряженности в этой стране. Об этом в субботу сообщило агентство Belga.

"С ноября 2021 года напряженность на границе между Украиной, РФ и Белоруссией становится более выраженной. Ситуация чрезвычайно непредсказуемая, и любое новое развитие может произойти очень быстро. Мы рекомендуем вам (гражданам Бельгии - прим. ТАСС) всегда быть проинформированными о ситуации на месте и подготовиться к тому, чтобы при необходимости изменить планы своих краткосрочных поездок", - цитирует агентство МИД Бельгии.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.