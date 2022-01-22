Делегация "Талибана" прибыла в Осло

ХЕЛЬСИНКИ, 22 января. /ТАСС/. Самолет с делегацией захватившего власть в Афганистане радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) прибыл в Осло, где по приглашению МИД Норвегии примет участие в консультациях с участием представителей ряда стран, а также различных афганских общественно-политических сил. Об этом сообщило в субботу Норвежское телеграфное бюро.

Борт приземлился в столичном аэропорту Гардермуэн в 19:25 по местному времени (21:25 мск) в субботу. Как сообщили в норвежском МИД газете Verdens Gang, аренду самолета для делегации, а также поездку на переговоры представителей гражданского общества Афганистана оплачивает Норвегия. Переговоры должны начаться в воскресенье.

Делегацию "Талибана" возглавляет Амир Хан Моттаки, который был назначен радикалами на должность министра иностранных дел во временном кабмине, она состоит из 15 человек.

В пятницу МИД Норвегии проинформировал о приглашении делегации движения "Талибан" в Осло для участия с 23 по 25 января в консультациях с представителями "норвежских властей, международного сообщества и с афганцами из различных областей гражданского общества". Во встречах, помимо представителей Афганистана и Норвегии, примут участие также представители США, ЕС, Великобритании, Франции, Германии и Италии, отмечает Verdens Gang.

Глава норвежского внешнеполитического ведомства Анникен Хюитфельдт подчеркнула, что предстоящие встречи не будут означать признание сформированного талибами временного правительства Афганистана.

Ситуация в Афганистане

Движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной 2021 года о решении вывести оттуда свои вооруженные силы. 15 августа радикалы без боя вошли в Кабул, а президент Ашраф Гани покинул республику.

6 сентября талибы заявили об установлении контроля над всей афганской территорией, а 7 сентября огласили состав временного правительства, в которое вошли исключительно члены радикального движения и преимущественно представители самой многочисленной в стране этнической группы - пуштуны.

В связи с этим многие страны заявили, что такой кабинет министров не является инклюзивным, призвав "Талибан" включить в него представителей этноконфессиональных меньшинств и женщин.