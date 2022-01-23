Госдеп США осудил нападение боевиков ИГ на тюрьму в городе Хасеке

ВАШИНГТОН, 23 января. /ТАСС/. США осуждают нападение боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) на тюрьму в городе Хасеке (630 км от Дамаска) с целью освобождения арестованных экстремистов. Об этом говорится в распространенном в субботу письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса.

"Соединенные Штаты осуждают совершенное в четверг нападение ИГ на <...> изолятор на северо-востоке Сирии, которое являлось попыткой освободить задержанных боевиков ИГ", - указывается в тексте.

"Нападение на этот изолятор было одним из главных приоритетов ИГ на протяжении более чем одного года", - полагают в Госдепартаменте. По мнению внешнеполитического ведомства, данный инцидент "подчеркивает срочную необходимость для стран происхождения [боевиков] вернуть [их] на родину, заняться реинтеграцией в общество и наказать в тех случаях, когда это необходимо, своих граждан, задержанных на северо-востоке Сирии".

20 января банда, входящая в состав ИГ, проникла в Хасеке и попыталась взять штурмом расположенную там тюрьму Эс-Синаа. В ней содержатся свыше 3,5 тыс. заключенных, в том числе наемники, участвовавшие в боевых действиях в рядах ИГ. По сведениям телеканала "Аль-Маядин", напавшие боевики подорвали у входа на территорию пенитенциарного учреждения два заминированных автомобиля, чтобы облегчить побег заключенным.

Курдские формирования из "Сил демократической Сирии" (СДС), которые контролируют северо-восточную провинцию, в ходе операции по подавлению мятежа сумели задержать 130 террористов, бежавших из тюрьмы, были ликвидированы 56 боевиков. По информации агентства Фират, отряды СДС продолжают зачистку кварталов на окраине города. В операции участвуют американские ВВС, которые наносят удары по наземным целям.

Весной 2019 года отряды СДС при поддержке западной коалиции под эгидой США ликвидировали последний форпост террористов в Эль-Багузе на восточном берегу реки Евфрат, сотни сдавшихся в плен боевиков ИГ были перемещены оттуда в тюрьму Эс-Синаа.