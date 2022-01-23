Вучич заявил, что Приштину не интересует диалог с Белградом

БЕЛГРАД, 23 января. /ТАСС/. Власти непризнанного Косова в Приштине не желают участвовать в переговорах с Белградом. Об этом заявил в субботу президент Сербии Александар Вучич в эфире канала Pink .

"Приштину не занимают переговоры, их интересует только [то], чтобы мы их признали, и все", - заявил сербский лидер.

Вучич отметил, что Приштина не умеет разговаривать и вести диалог, в том числе с ЕС. "Они слушают только себя", - посетовал он. В то же время Вучич заявил, что предстоящие 3 апреля выборы в Сербии пройдут на территории Косова и Метохии в нормальном режиме в отличие от референдума.

Референдум об изменении Конституции Сербии в области правосудия прошел 16 января. Ранее премьер непризнанного Косова Албин Курти заявил, что Приштина не даст разрешения на проведение референдума о внесении поправок в Конституцию Сербии на своей территории. Премьер непризнанного образования утверждал, что Косово - "суверенное государство" и проведение референдума "другой страны" на его территории невозможно.

В ответ США, Великобритания и Евросоюз выступили с совместным заявлением, призвав правительство Косова позволить сербам в Косове реализовать свое право голоса на выборах и избирательных процессах. Берлин, Брюссель, Вашингтон, Лондон, Париж и Рим призвали власти Сербии и непризнанного Косова "воздержаться от действий и риторики, обостряющих напряженность, и принимать конструктивное участие в диалоге при содействии ЕС". Они подчеркнули важность достижения в рамках этих консультаций прогресса по "всеобъемлющему соглашению, которое раскроет перспективы ЕС и повысит региональную стабильность".

Власти непризнанного Косова - премьер Курти, президент Вьоса Османи и спикер парламента Глаук Конюфца - в совместном заявлении ответили на призыв западных стран отказом.