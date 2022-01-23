Эксперт заявил, что США следует на десятки лет отложить идею вступления Украины в НАТО

НЬЮ-ЙОРК, 23 января. /ТАСС/. США должны на несколько десятков лет отложить идею принятия Украины в НАТО, если они хотят наименее болезненно для самих себя выйти из сложившейся ситуации. Такое мнение американский политический обозреватель Росс Даутат выразил в статье, опубликованной в субботу на сайте газеты The New York Times.

Он констатирует, что Украина слишком "разобщена и экономически слаба", а потому "никогда не была готова в полной мере стать частью Запада". США "взяли на себя невыполнимые обязательства", предприняв "попытку свести Украину с [политической] орбиты России", отмечает автор. При этом мягкий подход предыдущих американских администраций привел, по его словам, к тому, что Вашингтон оказался "плохо подготовлен" к спорам с Москвой на украинскую тематику.

По мнению Даутата, с учетом этих обстоятельств и "нарастающей необходимости <...> противодействия Китаю" США могли бы "бессрочно отложить идею расширения НАТО". В таком случае "Украина однозначно оказалась бы под российским давлением, но избежала бы вторжения", а союзники американцев по Североатлантическому альянсу должны были бы "взять на себя больше обязательств по поддержанию" безопасности в Европе.

Однако осуществить этот замысел на практике гораздо сложнее, признает эксперт, подчеркивая, что полный отказ Киеву в членстве в НАТО "неизбежно посеет сомнения" касательно "более важных обязательств" Вашингтона по другим направлениям. При этом Даутат отмечает, что попытки "всех бывших президентов США возложить на европейцев больше ответственности в плане обеспечения безопасности провалились", а перспективу вступления Вашингтона в войну на стороне Киева он считает безумной.

"Колебания администрации [президента США Джо] Байдена с учетом этих трудностей понятны <...>, - полагает обозреватель. - Идеального решения не существует, [остается] искать баланс между наименее плохими вариантами".

Полный отказ от принятия Украины в НАТО - это уступка, на которую американское руководство пойти не может, считает Даутат. "А если мы не можем полностью отказаться от этой задумки, очень разумной выглядит идея забыть о ней на длительное время: например, на 25 лет, как предлагали [бывший помощник президента Джорджа Буша - младшего по России] Томас Грэм и [профессор международных отношений в Городском колледже Нью-Йорка] Раждан Менон в статье в газете Politico, - изложил свою точку зрения специалист. Грэм и Менон ранее выступили с предположением, что введение моратория на вступление Украины сроком на 20 или 25 лет "было бы привлекательным для России".

Переговоры Лаврова и Блинкена

По итогам переговоров госсекретаря США Энтони Блинкена и министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Женеве, которые состоялись 21 декабря, Вашингтон согласился предоставить Москве письменные ответы на ее предложения по гарантиям безопасности, после чего главы внешнеполитических ведомств двух стран планируют провести еще одну встречу. Сам документ, который передадут России на следующей неделе, может быть обнародован. "Я считаю, что было бы правильно этот ответ предать гласности, и буду просить Энтони Блинкена, чтобы они не возражали", - сказал Лавров.

МИД РФ 17 декабря опубликовал российские проекты соглашений о гарантиях безопасности, которые Москва ожидает от Вашингтона и НАТО. Два договора - с США и членами альянса - предполагают среди прочего отказ от расширения НАТО на восток, в том числе отказ от принятия в ее состав Украины, а также введение ограничений на размещение серьезных наступательных вооружений, в частности ядерных.