В ЛНР заявили, что украинские силовики похитили военного республики

ЛУГАНСК, 23 января. /ТАСС/. Украинские силовики похитили военнослужащего Луганской народной республики (ЛНР). Об этом сообщил в воскресенье официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

"22 января в ходе патрулирования участка местности в районе Светлодарской дуги [стратегически важный участок линии соприкосновения сторон конфликта в Донбассе близ населенного пункта Светлодарск] диверсионной группой Вооруженных сил Украины был похищен военнослужащий Народной милиции ЛНР", - цитирует слова Филипоненко агентство Луганскинформцентр.

"В ходе разбирательства установлено, что военнослужащий передал по радиосвязи о подозрительной активности в лесополосе и, не дожидаясь подкрепления, осуществил проверку местности, чем, несомненно, подставил себя под удар, однако, вероятно, предотвратил дальнейшее продвижение диверсантов противника в глубину республики", - сказал представитель Народной милиции ЛНР.