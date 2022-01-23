Украинский посол считает подорванным доверие к ФРГ после скандала с главой ВМС

БЕРЛИН, 23 января. /ТАСС/. Украинский посол в Германии Андрей Мельник приветствует решение главкома ВМС ФРГ Кай-Ахима Шёнбаха подать в отставку, но считает, что репутации Германии нанесен ущерб. Об этом он заявил в воскресенье газете Die Welt .

"Мы приветствуем тот факт, что господин Шёнбах подал в отставку", - сказал посол. При этом он считает, что скандал вокруг высказываний Шёнбаха об Украине "серьезно ставит под вопрос надежность Германии на международном уровне".

Шёнбах выступал в индийском Институте оборонных исследований и анализа им. Манохара Паррикара. В частности, он выразил мнение, что Крым "никогда не вернется" в состав Украины. Также он назвал "нонсенсом" утверждения о том, что Россия якобы хочет вторгнуться на Украину.

После государственного переворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса. За воссоединение высказались 96,7% и 95,6% проголосовавших избирателей Крыма и Севастополя соответственно.

Правительство ФРГ считает, что такое решение противоречит международному праву.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом Песков не исключил вероятности провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.