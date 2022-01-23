СМИ: курдские отряды осадили тюрьму в Хасеке, где укрылись террористы ИГ

БЕЙРУТ, 23 января. /ТАСС/. Бойцы курдских формирований из "Сил демократической Сирии" (СДС) ведут осаду тюрьмы Эс-Синаа в Хасеке (630 км от Дамаска), на территории которой укрылись террористы и их пособники. Об этом сообщил в воскресенье вещающий из Дубая телеканал Al-Hadath.

По его информации, командование СДС воздержалось от штурма пенитенциарного учреждения по причине возможных потерь среди ополченцев.

В субботу была проведена зачистка кварталов Гувейран и Хай-эз-Зухур на южной окраине города, куда также проникли члены террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). В операции по подавлению мятежа принимают участие вертолеты ВВС США и бронетехника.

По сведениям телеканала Al-Hadath, отряды СДС за четыре дня уничтожили в Хасеке 77 террористов, потери курдских бойцов составили 39 человек убитыми, погибли также семь мирных граждан.

20 января банда ИГ попыталась взять штурмом тюрьму Эс-Синаа, где содержатся свыше 3,5 тыс. заключенных, в том числе наемники, участвовавшие в боевых действиях в рядах террористов. Нападавшие подорвали у входа на территорию пенитенциарного учреждения два заминированных автомобиля, чтобы облегчить побег заключенным. Курдские формирования, которые контролируют северо-восточную провинцию, к текущему моменту сумели задержать 136 террористов, бежавших из тюрьмы.

Весной 2019 года отряды СДС при поддержке западной коалиции под эгидой США ликвидировали последний форпост террористов в Эль-Багузе на восточном берегу реки Евфрат, сотни сдавшихся в плен боевиков ИГ были перемещены оттуда в тюрьму Эс-Синаа.