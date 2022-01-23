В Мали при обстреле военной базы погиб французский военнослужащий

ПАРИЖ, 23 января. /ТАСС/. Французский военнослужащий, принимавший участие в операции "Бархан" в Мали, погиб при обстреле базы. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба Елисейского дворца.

В сообщении отмечается, что военнослужащий 54-го артиллерийского полка "погиб в результате минометного обстрела французской военной базы в Гао (на юго-востоке Мали)", который произошел в субботу. Еще девять французских военных получили ранения.

В августе 2014 года Франция начала военную операцию "Бархан" с целью борьбы с исламистскими группировками в Мали, Буркина-Фасо, Мавритании, Нигере и Чаде. Она стала продолжением операции "Сервал", которую французские военные проводили в 2013-2014 годах в Мали. По данным Министерства вооруженных сил Франции, в нынешней кампании задействованы в общей сложности более 5 тыс. человек.