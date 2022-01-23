Украинский депутат назвал слова подавшего в отставку главкома ВМС ФРГ о Крыме правдивыми

КИЕВ, 23 января. /ТАСС/. Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Илья Кива высказался в поддержку заявления подавшего в отставку главкома Военно-морских сил Германии вице-адмирала Кай-Ахима Шёнбаха о безвозвратной утрате Украиной Крыма.

"А что он не так сказал? Назвал вещи своими именами. Я так тоже считаю, что ни возврат Крыма, ни вступление в НАТО, ни вступление в Евросоюз для Украины невозможны, и вообще страна находится на грани катастрофы, окончательного развала и уничтожения как государства", - написал он в воскресенье на странице в Facebook.

Ранее, выступая в индийском Институте оборонных исследований и анализа, Шёнбах выразил мнение, что Крым никогда не вернется в состав Украины. Также он назвал нонсенсом утверждения о том, что Россия якобы хочет вторгнуться на Украину. Журнал Der Spiegel сообщал, что эти заявления вызвали раздражение в Минобороны и МИД ФРГ. После этого Шёнбах попросил министра обороны Германии Кристине Ламбрехт об отставке. Его заявление опубликовано в субботу на сайте Бундесвера.

Украинский посол в Германии Андрей Мельник приветствовал решение Шёнбаха подать в отставку, но выразил мнение, что репутации Германии нанесен ущерб. Позже он также потребовал от ФРГ изменить политику по отношению к Украине.

После государственного переворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса. За воссоединение высказались 96,7% и 95,6% проголосовавших избирателей Крыма и Севастополя соответственно. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.