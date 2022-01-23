Кабмин Израиля выделил дополнительные $9,2 млн мемориалу Холокоста в Иерусалиме

ТЕЛЬ-АВИВ, 23 января. /ТАСС/. Правительство Израиля утвердило в воскресенье выделение дополнительного бюджета в 29 млн шекелей ($9,2 млн) расположенному в Иерусалиме Мемориальному комплексу истории Холокоста Яд Вашем на увековечение памяти Холокоста, борьбу с отрицанием Холокоста и антисемитизмом. Об этом сообщила канцелярия главы израильского кабмина.

"Правительство утвердило предложение премьер-министра Нафтали Беннета, министра иностранных дел Яира Лапида и министра социального равенства и по делам пенсионеров Мерав Коэн об увеличении участия государства в бюджете Мемориального комплекса истории Холокоста Яд Вашем на 2022 год на 29 млн шекелей. Цель решения - увековечение памяти о Холокосте, борьба с антисемитизмом и отрицанием Холокоста", - говорится в заявлении.

"На этой неделе мы будем отмечать Международный день памяти жертв Холокоста. 27 января 77 лет назад был освобожден лагерь смерти Освенцим. Мир обязан помнить и осознавать значение Холокоста, трагедии, не имеющей аналогов в истории народов, но главная обязанность лежит на нас, еврейском народе и Государстве Израиль", - распространила канцелярия премьера его заявление, сделанное им на еженедельном заседании кабмина в воскресенье.

Беннет подчеркнул, что "долг правительства обеспечить, чтобы Яд Вашем продолжил сохранять память о Холокосте в Израиле и во всем мире". "На этой неделе я буду говорить на эту тему со всеми послами в Израиле", - продолжил израильский премьер.

Ежегодно 27 января отмечается Международный день памяти жертв Холокоста. Он был учрежден в память о том, что в этот день в 1945 году Красная армия освободила концентрационный лагерь Аушвиц-Биркенау (Освенцим), расположенный на территории Польши. Термин "Холокост" (от древнегреческого слова holocaustosis - "всесожжение", "уничтожение огнем") получил распространение в 1950-х годах благодаря книгам писателя Эли Визеля, бывшего узника Освенцима. Так он назвал массовое уничтожение евреев нацистами. По оценкам историков, жертвами Холокоста стали более 6 млн евреев.