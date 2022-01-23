В офисе Зеленского не удивлены утверждениями МИД Британии о планах России на Украине

КИЕВ, 23 января. /ТАСС/. Офис президента Украины не считает неожиданными утверждения МИД Великобритании о том, что руководство России якобы рассматривает вариант приведения к власти в стране лояльного Москве правительства, которое может возглавить бывший депутат Рады Евгений Мураев. Об этом в воскресенье заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"Если беспристрастно посмотреть на сообщения из Британии, то нужно будет признать: они не сказали ничего такого, что украинцы сами не понимали о части политического спектра на Украине", - сказал он в комментарии для "BBC Украина". Вместе с тем Подоляк добавил, что у Киева "нет сомнений в том, что британское правительство абсолютно четко, в деталях, в персоналиях понимает, что происходит на Украине". Советник главы офиса также выразил убеждение, что сейчас на Украине стало меньше политиков, которых, по его мнению, использует Россия. "Фамилии таких лиц, как [глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор] Медведчук, Мураев, другие подобные - это довольно опасное наследие каденции [пятого президента Украины Петра] Порошенко и тех ложных шагов, которые он сделал в политической работе <…>. Просто сравните: где сейчас Медведчук и где он был в 2018 году", - заключил Подоляк.

В субботу британский МИД выступил с утверждением, что руководство РФ рассматривает вариант приведения к власти на Украине пророссийского правительства, которое якобы может возглавить Мураев. МИД России, комментируя это заявление, призвал британских коллег перестать заниматься провокациями. Сам Мураев назвал безосновательными данные утверждения, поскольку уже несколько лет находится под российскими санкциями, ему запрещен въезд в Россию.