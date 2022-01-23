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Блинкен не дал однозначного ответа о планах эвакуации посольства США в Киеве

По словам госсекретаря, США на ежедневной основе следят за ситуацией на Украине и в случае необходимости готовы принять решение об эвакуации

НЬЮ-ЙОРК, 23 января. /ТАСС/. США на ежедневной основе следят за ситуацией на Украине и в случае необходимости готовы принять решение об эвакуации части сотрудников своего посольства. Об этом заявил в воскресенье госсекретарь Энтони Блинкен в интервью телекомпании NBC в ответ на вопрос, планируются ли такие шаги.

"Мы изучаем этот вопрос каждый день. У меня нет более высокой ответственности, чем благополучие людей, которые работают на Госдепартамент. Мы следим за этим вопросом очень и очень пристально на ежедневной основе. И если нам придется принимать решение, что надо сократить персонал посольства, мы сделаем это на основе ситуации в сфере безопасности", - сказал он.

На уточняющий вопрос, значит ли это, что пока ситуация в Киеве представляется безопасной, по крайней мере в краткосрочной перспективе, Блинкен не дал прямого ответа. "Как я уже сказал, мы внимательно, ежечасно и ежедневно за этим следим", - отметил госсекретарь.

В американских СМИ с пятницы распространяются сообщения со ссылками на неназванные источники, что США якобы приняли решение уже в ближайшие дни начать частичную эвакуацию дипломатов и членов их семей из Украины.

Теги
УкраинаСШАБлинкен, Энтони
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