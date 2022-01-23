Блинкен: проведение Олимпиады в Пекине не скажется на планах РФ в отношении Украины

ВАШИНГТОН, 23 января. /ТАСС/. Проведение Олимпиады в Пекине не скажется на якобы имеющихся у России планах в отношении Украины. Такое мнение озвучил в воскресенье госсекретарь Энтони Блинкен, выступая в эфире телеканала CBS.

"Я так не думаю", - сказал Блинкен, отвечая на вопрос о том, скажется ли, по его мнению, проведение Олимпиады на якобы имеющихся у российского руководства планах. "Считаю, что Россия будет принимать решения, исходя из оценок президента [РФ Владимира] Путина относительно того, что отвечает ее интересам", - озвучил предположение глава Госдепа. При этом он в очередной раз отметил, что эскалация ситуации вокруг Украины повлечет "серьезные последствия".

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на неназванного дипломата в Пекине сообщило о том, что председатель КНР Си Цзиньпин якобы мог просить Путина не нападать на Украину во время Олимпиады, которая пройдет в столице Китая с 4 по 20 февраля. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала публикацию "информационной спецоперацией" США, не исключив провокаций со стороны Вашингтона и Киева, в том числе военных.

В посольстве КНР в Москве ТАСС заявили, что публикация является фейком и провокацией. В дипмиссии подчеркнули, что китайская сторона выступает за урегулирование разногласий путем диалога и консультаций в рамках минских соглашений.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом Песков не исключил вероятности провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.