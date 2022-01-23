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Датская народная партия избрала нового лидера

Мортена Мессершмидта поддержали более 60% делегатов

СТОКГОЛЬМ, 23 января. /ТАСС/. Датская народная партия избрала в воскресенье на внеочередном съезде в городе Хернинг нового председателя. Им стал член парламента Мортен Мессершмидт, которого поддержали более 60% делегатов, сообщает агентство Ritzau Bureau.

"Наступает время, когда мы должны объединить нашу партию, когда мы соберем ее и в ней будет место для всех, - заявил новоизбранный лидер после объявления результатов голосования. - Никаких репрессий за то, что произошло за минувшее время, не будет. Все вместе мы пойдем вперед".

На выборах 2015 года, в разгар миграционного кризиса, из участвовавших в них партий Датская народная партия получила больше всего голосов избирателей - 21,1%. Однако позднее она утратила поддержку из-за антимигрантской повестки. После провала на коммунальных выборах в ноябре прошлого года бывший председатель Кристиан Тулесен Даль объявил об уходе со своего поста.

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