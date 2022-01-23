Норвегия заплатила почти €350 тыс. за аренду частного самолета для делегации талибов

ХЕЛЬСИНКИ, 23 января. /ТАСС/. Аренда частного самолета для полета в Осло захватившего власть в Афганистане радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) обошлась Норвегии, которая взяла на себя расходы по организации визита, в порядка 3,5 млн норвежских крон (около €350 тыс.). Об этом сообщило в воскресенье Норвежское телеграфное бюро со ссылкой на МИД Норвегии.

"Затраты на аренду частного самолета составляют порядка 3,5 млн крон", сообщили в министерстве. Там добавили, что это примерно половина от общей суммы в 7 млн крон, в которую, как предполагается, обойдется весь визит, включая расходы на обеспечение безопасности, транспорт, отель и проведение встреч.

За эту инициативу норвежский кабмин уже подвергся критике оппозиции. Так, лидер Партии прогресса Сильви Листхауг назвала оплату расходов по визиту "бессмысленным использованием денег норвежских налогоплательщиков".

Делегация "Талибана" прибыла в Осло в субботу вечером по приглашению МИД Норвегии. Она 23-25 января принимает участие в консультациях с участием представителей ряда стран, а также различных афганских общественно-политических сил.

Делегацию "Талибана" возглавляет Амир Хан Моттаки, который был назначен радикалами на должность министра иностранных дел во временном кабмине, она состоит из 15 человек.

Глава норвежского внешнеполитического ведомства Анникен Хюитфельдт подчеркнула, что проведение консультаций не будет означать признание сформированного талибами временного правительства Афганистана.

Ситуация в Афганистане

Движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной 2021 года о решении вывести оттуда свои вооруженные силы. 15 августа радикалы без боя вошли в Кабул, а президент Ашраф Гани покинул республику.

6 сентября талибы заявили об установлении контроля над всей афганской территорией, а 7 сентября огласили состав временного правительства, в которое вошли исключительно члены радикального движения и преимущественно представители самой многочисленной в стране этнической группы - пуштуны.

В связи с этим многие страны заявили, что такой кабинет министров не является инклюзивным, призвав "Талибан" включить в него представителей этноконфессиональных меньшинств и женщин.