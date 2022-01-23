В Финляндии завершилось голосование на региональных выборах

ХЕЛЬСИНКИ, 23 января. /ТАСС/. Голосование на региональных выборах завершилось в Финляндии вечером в воскресенье. Избирательные участки закрылись в 20:00 по местному времени (21:00 мск).

Эти выборы проводятся впервые в истории страны. Первые результаты голосования станут известны вскоре после 20:00.

В ходе выборов финны голосовали за кандидатов в депутаты региональных советов созданного после недавних реформ 21 социального округа. К ним от муниципалитетов перейдут вопросы работы органов здравоохранения, пожарных частей, оказания различных социальных услуг.

Во время проходившего ранее в этом месяце досрочного голосования свои голоса отдали в общей сложности более миллиона человек - порядка четверти общего числа тех, кто имеет право голоса.

Согласно последним опросам общественного мнения, самой популярной среди избирателей является сейчас оппозиционная Национальная коалиционная партия (НКП), на втором месте - правящая Социал-демократическая партия, далее - ее партнер по правительственной коалиции "Финляндский центр".