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Оппозиция лидирует на первых региональных выборах в Финляндии

Окончательно утвержденные результаты будут обнародованы 26 января

ХЕЛЬСИНКИ, 23 января. /ТАСС/. Оппозиционная Национальная коалиционная партия (НКП) лидирует на первых в истории Финляндии региональных выборах после подсчета 44,2% голосов. Об этом сообщил в воскресенье официальный сайт финского Минюста.

У НКП 21,5% голосов, на втором месте - правящая Социал-демократическая партия (21%), далее - ее партнер по правительственной коалиции "Финляндский центр" (20,1%).

На четвертом месте идут оппозиционные "Истинные финны" с 9,8% голосов, далее следуют несколько правительственных партий с результатами ниже 9%.

Голосование на выборах завершилось в Финляндии вечером в воскресенье. Окончательно утвержденные результаты будут обнародованы 26 января.

На этих выборах финны голосовали за кандидатов в депутаты региональных советов созданного после недавних реформ 21 социального округа. К ним от муниципалитетов перейдут вопросы работы органов здравоохранения, пожарных частей, оказания различных социальных услуг.

Во время проходившего ранее в этом месяце досрочного голосования свои голоса отдали в общей сложности более миллиона человек - порядка четверти общего числа тех, кто имеет право голоса.

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