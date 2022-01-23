Экс-премьер Украины Азаров призвал Минск быть готовым к провокациям со стороны Киева

МИНСК, 23 января. /ТАСС/. Запад, потеряв возможность сменить власть в Белоруссии, хочет расшатать ситуацию путем военного конфликта. Об этом заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в воскресенье в эфире телеканала "Беларусь 1" .

"Запад, потеряв возможность в Беларуси сменить режим, теперь думает расшатать ситуацию в этой республике другими путями. Путями военного конфликта, - сказал он. - Поэтому Беларуси надо быть готовой к тому, что киевский режим начнет под руководством Запада такие же точно провокации, которые осуществляются против России".

Политик считает, что Украине конфликт с Россией абсолютно не нужен, однако сейчас Запад задействует механизмы раздувания конфликта - отсюда и визиты на Украину представителей США, Германии. "Но все идет к одному. Пошел процесс активной милитаризации Украины, использования инфраструктуры страны - размещение на ее базе своих систем вооружения, - отметил Азаров. - Строятся две точки базирования военного флота - в Очакове и Азове. Заключается ряд соглашений о перевооружении армии киевского режима". По его словам, когда Россия сделала шаг на опережение и потребовала гарантий безопасности, ее на переговорах "представили агрессором".