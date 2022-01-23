Конгрессмены США выясняют, планировало ли окружение Трампа изъять машины для голосования

ВАШИНГТОН, 23 января. /ТАСС/. Специальный комитет Палаты представителей Конгресса США, проводящий расследование штурма Капитолия 6 января, выясняет, готовила ли администрация 45-го президента Дональда Трампа после проигранных им выборов в 2020 году указ о массовом изъятии военными электронных машин для голосования. Об этом сообщил в воскресенье в эфире телеканала CBS конгрессмен Бенни Томпсон (демократ от штата Миссисипи), являющийся председателем указанного комитета.

Законодателя попросили прокомментировать публикацию газеты Politico. В ней утверждается, что в конце 2020 года был подготовлен проект исполнительного указа, согласно которому, Трамп, являвшийся тогда президентом, приказал бы военным США изъять электронные машины для голосования в стране. Предполагалось, что это помогло бы выявить нарушения на состоявшихся в ноябре 2020 года президентских выборах. Кем именно был подготовлен документ, не уточняется. Соответствующий указ не был издан.

"У нас есть информация о том, что в Министерстве юстиции США был представлен план потенциального изъятия машин для голосования в стране и использования с этой целью Министерства обороны", - сказал Томпсон. Он уточнил, что речь идет не о "рабочем плане", а о проекте документа. "Наша задача - выяснить факты и обстоятельства, касающиеся того, как далеко они зашли", - добавил он.

"Мы уже переговорили с бывшим генеральным прокурором. Мы говорили с лицами в Министерстве обороны США", - отметил Томпсон. Законодатель пояснил, что речь идет о бывшем министре юстиции и генеральном прокуроре США Уильяме Барре.

"Мы обеспокоены тем, что наши военные являлись частью большой лжи о фальсификации выборов. Так что, если вы задействуете военных для изъятия машин для голосования, даже если это обсуждается, общественность должна знать. Такого никогда не было", - подчеркнул законодатель.

О штурме Капитолия

Сторонники Трампа 6 января 2021 года ворвались в здание Конгресса, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов прошедших в ноябре 2020 года в стране президентских выборов. Победу на них одержал демократ Джо Байден. Во время беспорядков внутри здания полиция застрелила манифестантку. Кроме того, были зафиксированы не связанные между собой случаи смерти еще нескольких человек, квалифицированные как ЧП медицинского характера. После столкновений умер сотрудник полиции Капитолия.

Трамп и другие республиканцы после состоявшихся в ноябре 2020 года выборов заявляли о систематических нарушениях при голосовании. Они многократно обращались в суды с требованием о проведении пересчета голосов избирателей в ряде штатов. Однако действия республиканцев не имели успеха, их иски были отклонены судами, в том числе Верховным судом США. 20 января 2021 года состоялась инаугурация Байдена.