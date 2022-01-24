В парламенте Италии начинаются выборы президента страны

РИМ, 24 января. /ТАСС/. Первый тур голосования на выборах главы государства состоится в понедельник на совместном заседании обеих палат парламента Италии. Президент избирается сроком на семь лет путем тайного голосования депутатов и сенаторов, а также губернаторов и представителей регионов.

Согласно принятой практике, голосующие пишут имя претендента, формально в президенты никто не баллотируется. Для избрания необходимо получить квалифицированное большинство голосов (две трети) в первых трех турах голосования, начиная с четвертого тура голосования достаточно заручиться абсолютным большинством (более 50%). Как правило, избрание президента, который получает такую обширную поддержку, является результатом договоренностей разных политических партий.

Неизвестность и неопределенность

На данный момент нет очевидных кандидатов и потенциальных победителей. До последнего момента единственным кандидатом считался экс-премьер Сильвио Берлускони, которому выразили поддержку представители правоцентристских партий - его "Вперед, Италия", "Лига" и "Братья Италии". Однако 85-летний политик снял свою кандидатуру, приняв такое решение "из интересов сохранения национального единства" и "посоветовавшись с близкими". Причем Берлускони отметил, что заручился необходимым для своего избрания числом голосов, в том числе представителей других политических групп. Но его кандидатура изначально считалась противоречивой, против нее возражало большинство представителей левоцентристского блока.

Отказавшись от участия в выборах, Берлускони по сути заблокировал путь и другому считавшемуся очевидным кандидатом политику - нынешнему премьер-министру Марио Драги, указав, что считает, что тот должен продолжать возглавлять правительство. Это может означать, что без дальнейших договоренностей правоцентристы за Драги не проголосуют, а без их поддержки Драги будет крайне сложно преодолеть необходимый для избрания порог. В первых трех турах - это 672 голоса, начиная с четвертого - 505 голосов.

За время республиканской послевоенной истории из 12 президентов с первого раза избирались только двое - Франческо Коссига (1985-1992) и Карло Адзельо Чампи (1999-2006). Наибольшее число голосов (помимо первого, "переходного", президента Энрико Де Николы) - 83,6% - получил Сандро Пертини (1978-1885), избранный по результатам 16-го тура голосования. Четыре президента, в том числе Серджо Маттарелла, чей срок истекает в начале февраля, были избраны в ходе четвертого тура голосования.

Большинство наблюдателей сходятся во мнении, что и на этот раз в отсутствие очевидного кандидата новый президент будет определен не ранее четвертого тура.

СМИ в качестве возможных претендентов в президенты называют до двух десятков политиков. Среди них бывший премьер-министр и нынешний еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони, бессменный парламентарий, бывший соратник Берлускони Пьерфердинандо Казини, чья кандидатура нравится правоцентристам. Левоцентристские Демократическая партия и "Движение "5 звезд" не остановились пока на каком-то имени, но в последнее время среди их возможных кандидатов называют основателя католической общины Святого Эгидия Андреа Риккарди. Многие ратуют за избрание президентом женщины - наиболее вероятными претендентками называют нынешнего министра юстиции Марту Картабию или председателя Сената Марию Элизабетту Казеллати.

Одним из "нейтральных кандидатов" называют также Джулиано Амато, дважды возглавлявшего технические кабинеты.

Судьбы правительства

Не только Берлускони, но и многие представители "Движения "5 звезд" предпочитают, чтобы Драги оставался во главе правительства. Его кабинет поддерживает обширное парламентское большинство, объединившее обычно противоборствующие партии. Сложно найти другого премьера, который бы смог сохранить поддержку такого большинства. В случае избрания Драги президентом правительство если не падет, то претерпит значительные изменения состава. Залогом сохранения нынешнего большинства может послужить только щедрое распределение министерских постов среди разных партий. Так, в кабинет может вернуться лидер "Лиги" Маттео Сальвини, а также войти секретарь Демократической партии Энрико Летта. Но работа такого правительства может быть крайне затруднена.

Голосование во времена пандемии

Пандемия внесла свои коррективы в традиционную процедуру голосования - остро встал вопрос о том, как гарантировать право голоса заразившимся коронавирусной инфекцией парламентариям, а также тем, кто находится на карантине. В результате был принят специальный правительственный декрет, который позволяет таким законодателям покинуть место проживания только для того, чтобы проголосовать. У здания парламента установлены специальные шатры наподобие пунктов сдачи тестов на коронавирус. Туда можно подъехать на личном автомобиле и опустить в урну листок с именем претендента.

В зале нижней палаты, где будет проходить голосование, одновременно смогут находиться не более 50 голосующих. При подсчете голосов - это делается путем прочтения вслух написанных на листках имен - в зале смогут находиться не более 200 человек. Всего голосовать могут 1 009 человек: 630 депутатов, 315 сенаторов, 6 пожизненных сенаторов и 58 представителей регионов.

Уже объявлено, что в связи с пандемией будет проходить по одному туру голосования в день.