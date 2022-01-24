Оппозиционная Национальная коалиционная партия выиграла региональные выборы в Финляндии

ХЕЛЬСИНКИ, 24 января. /ТАСС/. Лидер оппозиционной Национальной коалиционной партии (НКП) Петтери Орпо объявил о ее победе на первых в истории Финляндии региональных выборах, состоявшихся в воскресенье. Его слова привело в воскресенье вечером Финляндское информационное агентство (СТТ).

"НКП выиграла первые в истории региональные выборы", - заявил он, обращаясь к соратникам по партии.

К настоящему моменту подсчитано 98,5% голосов. НКП набирает 21,5%. Победителем признается партия с наибольшим числом голосов, согласно информации Минюста. НКП удалось победить, поскольку за нее было отдано больше голосов, чем за другие партии, в регионах (социальных округах) с наибольшим числом жителей.

На втором месте - партия правительственной коалиции "Финляндский центр" - 19,3%, такой же результат у возглавляемой премьер-министром Санной Марин Социал-демократической партии. Далее идут оппозиционные "Истинные финны" с 11,1% голосов, за ними следуют несколько правительственных партий - "Левый союз" (8%), "Союз "зеленых" (7,3%), Шведская народная партия (4,9%). У оппозиционных Христианских демократов - 4,2%, у Движения "Сейчас" - 1,8%.

На этих выборах финны голосовали за кандидатов в депутаты региональных советов созданного после недавних реформ 21 социального округа. К ним от муниципалитетов перейдут вопросы работы органов здравоохранения, пожарных частей, оказания различных социальных услуг. На выборах не голосовали жители столицы Финляндии, поскольку город Хельсинки не вошел ни в один из социальных округов. В Хельсинки вопросы социального обеспечения и здравоохранения продолжит и далее решать горсовет.

Окончательно утвержденные результаты будут обнародованы 26 января. Явка, по последним данным, составила 47,5%.