WeChat сделала из аккаунта премьера Австралии информканал для китайцев, живущих за рубежом

СИДНЕЙ, 24 января. /ТАСС/. Китайская социальная сеть WeChat заблокировала учетную запись премьер-министра Австралии Скотта Моррисона и создала на ее базе канал с "информацией для китайцев, живущих в Австралии". Об этом в понедельник сообщил председатель комитета австралийского парламента по разведке, сенатор Джеймс Патерсон.

По его словам, аккаунт австралийского премьер-министра "был переименован, а доступ для его владельцев [канцелярии премьера] заблокирован". "То, что сделало китайское правительство, - это реальное иностранное вмешательство в нашу демократию в год [парламентских] выборов. У австралийских политиков больше нет причин оставаться в этой социальной сети, если китайское правительство будет устанавливать условия дебатов", - сказал Патерсон в эфире радиостанции 2GB.

Аккаунт Моррисона в WeChat, насчитывающий 76 тыс. подписчиков, на протяжении последних лет был значимым инструментом федерального правительства для общения с австралийцами китайского происхождения. Однако в минувшие выходные без какого-либо предупреждения доступ к нему был передан другим владельцам, а сам профиль переименован в канал "Австралийская китайская новая жизнь". Канцелярия премьер-министра пыталась связаться с администрацией приложения, чтобы восстановить доступ к учетной записи, но пока ее апелляции оставались без ответа.

У правительства Австралии уже возникали противоречия с администрацией китайской социальной сети, когда в декабре 2020 года WeChat удалила пост Моррисона, призывавшего китайскую общину своей страны сохранять спокойствие на фоне обострения отношений Канберры и Пекина. Публикация австралийского премьера стала ответом на пост китайского дипломата Чжао Лицзяня, опубликовавшего на своей странице в Twitter изображение австралийского спецназовца, держащего нож у горла афганского ребенка.