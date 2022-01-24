Советник главы Сирии: события в Казахстане показали важность мгновенной реакции на террор

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. События в Казахстане доказали необходимость немедленной реакции на угрозу международного терроризма. Эту точку зрения высказала советник президента Сирии Люна аш-Шибль в интервью газете "Известия", опубликованном в понедельник.

"То, что произошло, - это урок всем странам, которые говорили, что терроризм ограничивается одним местом, и мы тут ни при чем, и нас он не коснется. То, что происходит сегодня, - это неопровержимое доказательство того, что терроризм трансграничен, и если с ним нигде не бороться, то он рано или поздно доберется и до вас", - отметила она.

2 января в ряде населенных пунктов Казахстана прошли акции протеста, которые через несколько дней переросли в массовые беспорядки и погромы. Они сопровождались нападениями на полицейских, военных и органы власти во многих городах страны, в первую очередь в Алма-Ате. После обращения президента Касым-Жомарта Токаева Организация Договора о коллективной безопасности направила в республику миротворцев. По данным властей, конституционный порядок восстановлен во всех регионах.