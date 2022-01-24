Мураев получил сотни угроз в соцсетях после заявления МИД Британии о планах РФ на Украине

ЛОНДОН, 24 января. /ТАСС/. Бывший депутат Верховной рады Украины Евгений Мураев заявил, что столкнулся с огромным числом угроз как в свой адрес, так и в адрес своей семьи после заявления МИД Великобритании, согласно которому РФ якобы хочет привести к власти в Киеве пророссийских политиков во главе с ним.

"Разумеется, это все сказки. Однако это опасная [ситуация], которая раскалывает [общество] в то время, когда предпринимаются усилия по предотвращению войны. Эти обвинения привели к сотням угроз в социальных сетях в отношении меня и моей семьи", - сказал Мураев в опубликованном в понедельник интервью газете The Independent. Он подчеркнул, что в свете появившейся информации рассматривает возможность подачи в суд на правительство Великобритании.

Мураев отметил, что "понятия не имеет", почему глава МИД Соединенного Королевства Лиз Трасс выступила с подобными утверждениями. "Я думаю, что британский МИД был введен в заблуждение некоторыми силами на Украине, и он повторил за ними без проверки [фактов]. Думаю, что я и некоторые другие люди оказались ввязаны в геополитическую конфронтацию между США, Великобританией, НАТО и Россией", - сказал он. Политик добавил, что "не вовлечен в заговор" и не собирается "быть частью правительства, навязанного иностранными оккупантами, кем бы они ни были".

Утверждения МИД Великобритании

В субботу вечером британский МИД выступил с утверждением о том, что руководство РФ рассматривает вариант приведения к власти на Украине пророссийского правительства, которое якобы может возглавить Мураев. В Лондоне также сообщили о якобы имеющихся данных о связях российских спецслужб с бывшими украинскими политиками, включая Сергея Арбузова, первого вице-премьера в 2012-2014 годах и исполнявшего обязанности премьер-министра в 2014 году; Андрея Клюева, первого вице-премьера в 2010-2012 годах и главу администрации экс-президента Виктора Януковича; Владимира Сивковича, бывшего заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны; экс-премьера Николая Азарова (2010-2014).

Комментируя заявления Лондона, МИД России призвал британскую сторону перестать заниматься провокациями. Сам Мураев сразу назвал безосновательными утверждения британского внешнеполитического ведомства, поскольку он уже несколько лет находится под российскими санкциями, ему запрещен въезд на территорию РФ как лицу, представляющему угрозу национальной безопасности, а активы его отца в России заморожены.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом Песков не исключил вероятности провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.