Правительство Японии извинилось за ошибки в проекте госбюджета на будущий финансовый год

ТОКИО, 24 января. /ТАСС/. Правительство Японии в понедельник официально извинилось за ошибки, допущенные в представленном в парламент проекте государственного бюджета на 2022 финансовый год (истекает 31 марта 2023 года).

"Они были допущены в тринадцати местах, - признал в ходе слушаний в бюджетной комиссии нижней палаты парламента министр по административным делам и коммуникациям Ясуси Канэко. - Ошибки были при печати текста, а также при его редактировании. Это непростительная расхлябанность, правительство приносит самые глубокие извинения".

Генеральный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно на пресс-конференции в Токио сообщил, что Министерству финансов Японии и другим ведомствам приказано перепроверить точность текста проекта госбюджета.

Ошибки в этом документе ранее были обнаружены представителями ведущей оппозиционной Конституционно-демократической партии, которые подвергли за это резкой критике кабинет министров. По данным информационного агентства Киодо, многочисленные опечатки и ошибки выявлялись в прошлом году и в других правительственных законопроектах, представлявшихся в парламент.