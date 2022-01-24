Эксперт заявил, что КНДР может поддерживать ядерный полигон в Пхунгери в рабочем состоянии

СЕУЛ, 24 января. /ТАСС/. Ядерный полигон КНДР Пхунгери в провинции Хамгён-Пукто, некоторые объекты которого были взорваны в 2018 году властями в качестве жеста доброй воли, может поддерживаться в рабочем состоянии. Как сообщает в понедельник южнокорейский телеканал KBS, с таким заявлением выступил бывший заместитель генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Олли Хейнонен. В настоящее время он является сотрудником вашингтонской исследовательской организации - Центр им. Генри Стимсона.

Эксперт сослался на недавние спутниковые снимки полигона, на которых заметны следы автомобильных покрышек и уборки снега. По его мнению, это свидетельствует, что в Пхунгери ведется техническое обслуживание некоторых зданий и сооружений.

Бывший сотрудник МАГАТЭ полагает, что эта деятельность представляет собой "нечто большее, чем просто мониторинг", и что власти КНДР поддерживают в рабочем состоянии некоторые объекты. При этом Хейнонен считает, что организовать новые ядерные испытания на этом полигоне в короткие сроки будет затруднительно.

Агентство ЦТАК 20 января сообщило о состоявшемся в Пхеньяне под председательством лидера КНДР Ким Чен Ына заседании Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи. По данным ЦТАК, участники встречи пришли к выводу, что враждебная политика и военная угроза со стороны США достигли опасной черты, которую больше нельзя игнорировать, а конфронтация с Вашингтоном принимает затяжной характер.

В этой связи соответствующим органам было дано указание пересмотреть меры по укреплению доверия, которые КНДР приняла по собственной инициативе, и подробно изучить вопрос о возобновлении всех временно приостановленных видов деятельности, отмечается в сообщении ЦТАК. По мнению южнокорейских экспертов, имеются в виду запуски межконтинентальных баллистических ракет и ядерные испытания, мораторий на которые в одностороннем порядке поддерживается КНДР с конца 2017 года.