Опрос: не менее 60% американцев хотят поддержать не Байдена на выборах 2024 года

НЬЮ-ЙОРК, 24 января. /ТАСС/. Шестеро из каждых 10 американских избирателей проголосовали бы на выборах 2024 года не за нынешнего президента Джо Байдена, а за другого кандидата на пост главы государства, если бы такие выборы состоялись сейчас. Об этом свидетельствуют обнародованные в воскресенье результаты опроса общественного мнения, проведенного с 16 по 19 января телеканалом Fox News.

Нынешнего руководителя американской администрации, согласно этому исследованию, готовы поддержать 36% избирателей, а "точно" отдал бы за него свой голос лишь 21% жителей США, имеющих такое право. 44% избирателей "определенно" проголосовали бы за кого-то другого.

Опубликовавшая эти результаты газета The Hill отметила, что доля американцев, которые выражали готовность проголосовать "за другого кандидата" при предшественнике Байдена, республиканце Дональде Трампе, никогда не поднималась выше 56%. При однопартийце Байдена, 44-м президенте США Бараке Обаме, она достигала максимальной отметки в 54%.

Проведенный Fox News опрос также выявил, что в настоящее время деятельность Байдена на посту президента не одобряют 52% избирателей против давших его работе положительную оценку 47% американцев. 52% жителей США, показало исследование, недовольны тем, как он противостоит эпидемии COVID-19. В начале прошлого года такое мнение выражали 34%.

В опросе принял участие 1 001 зарегистрированный избиратель.