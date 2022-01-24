Сенат 27 января рассмотрит отмену пожизненного председательства Назарбаева в Совбезе

НУР-СУЛТАН, 24 января. /ТАСС/. Сенат (верхняя палата) парламента Казахстана на ближайшем заседании 27 января планирует рассмотреть внесение поправок в действующее законодательство, согласно которым отменяется пожизненное председательство первого президента республики Нурсултана Назарбаева в Совете безопасности и Ассамблее народа Казахстана (АНК). Об этом сообщила в понедельник пресс-служба законодательного органа.

19 января соответствующие поправки одобрили депутаты Мажилиса - нижней палаты парламента. "[27 января на заседании Сената] будет рассмотрен проект конституционного закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые конституционные законы Республики Казахстан" и законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан", - говорится в сообщении верхней палаты по итогам заседания ее бюро.

Указанные проекты законов предполагают исключение из действующего законодательства положений, согласно которым за Назарбаевым закреплялось право пожизненно возглавлять Совбез и АНК. Необходимые изменения были внесены депутатами Мажилиса в законы о первом президенте, о Совете безопасности и об Ассамблее народа Казахстана. Корректировки касаются того, что Совбез и АНК теперь будет возглавлять действующий президент страны.

Все перечисленные новшества включены в одобренные ранее нижней палатой парламента законопроекты о внесении изменений в законы о выборах и о политических партиях. Документы уже поступили на рассмотрение в Сенат, после чего их должен будет подписать глава государства.

При этом за Назарбаевым сохраняется право в том числе выступать перед парламентом и его палатами, на заседаниях правительства при обсуждении важных для страны вопросов, а также входить в состав Конституционного совета.

О первом президенте

Назарбаев, которому в июле 2021 года исполнился 81 год, является первым президентом Казахстана (1991-2019). В марте 2019 года он подписал указ о сложении полномочий президента по собственному желанию. Его преемником на посту главы государства стал Касым-Жомарт Токаев. Назарбаев тогда сохранил за собой посты главы Совета безопасности страны, а также члена Конституционного совета Казахстана и председателя правящей партии "Нур Отан" ("Свет Отечества").

В апреле 2021 год Назарбаев принял решение передать Токаеву полномочия руководителя АНК, которую он возглавлял с марта 1995 года. По итогам прошедшего в ноябре 2021 года расширенного заседания политического совета партии "Нур Отан" стало известно о решении Назарбаева передать полномочия председателя партии Токаеву. Согласно уставу, избрание и освобождение от должности председателя относятся к компетенции съезда политического объединения. Внеочередной съезд партии пройдет 28 января в онлайн-формате.

В опубликованном 18 января обращении к согражданам Назарбаев заявил, что Токаев обладает всей полнотой власти, является главой Совета безопасности и в скором времени будет избран председателем партии "Нур Отан".