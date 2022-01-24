В 2021 году число задержанных нарушителей границы Белоруссии выросло на 23%

МИНСК, 24 января. /ТАСС/. Госпогранкомитет (ГПК) Белоруссии сообщил, что в 2021 году число задержанных нарушителей белорусской границы увеличилось на 23%, среди них были 65 лиц, причастные к экстремистской деятельности, при этом риски и вызовы пограничной безопасности сохраняются. Об этом было доложено президенту Белоруссии Александру Лукашенко в понедельник в ходе утверждения решения на охрану государственной границы органами пограничной службы в 2022 году.

"В 2021 году число задержанных нарушителей границы увеличилось на 23%. 65 лиц, причастных к экстремистской деятельности, не смогли продолжить запланированный маршрут в Беларусь", - подчеркнули в пограничном ведомстве, сообщает агентство БелТА.

В ГПК также отметили, что на рубежах Белоруссии сохранились риски и вызовы пограничной безопасности, которые связаны с незаконной миграцией, попытками проникновения в страну радикально настроенных лиц, милитаризацией сопредельных государств.