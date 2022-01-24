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Лукашенко заявил, что обстановка на южных границах Белоруссии усложняется

МИНСК, 24 января. /ТАСС/. Обстановка на южных границах Белоруссии все время усложняется. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в понедельник при утверждении решения по охране границы органами пограничной службы в 2022 году.

"Много сейчас разговоров по поводу наших южных границ. Обстановка все время усложняется", - сказал Лукашенко. По его словам, безопасность Белоруссии "начинается с границы, потому что в рамках этих границ обеспечивается суверенитет". Президент отметил, что перед органами пограничной службы стоят четкие задачи по повышению эффективности охраны границы путем совершенствования инженерного и технического оборудования рубежей.

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