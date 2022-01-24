ЭКОВАС потребовало от военных Буркина-Фасо сохранять верность республиканским принципам

ПРЕТОРИЯ, 24 января. /ТАСС/. Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) потребовало от военных Буркина-Фасо оставаться верными республиканским принципам. "Мы требуем от военных [в Буркина-Фасо] оставаться верными республиканским принципам и использовать диалог в общении с властями, - говорится в коммюнике Комиссии ЭКОВАС, опубликованном в понедельник на его портале. - Мы призываем к спокойствию и подчеркиваем свою солидарность с президентом Роком Марком Кристианом Каборе, правительством и народом Буркина-Фасо".

В документе подчеркнуто, что Комиссия ЭКОВАС с большим беспокойством следит за происходящими в Буркина-Фасо событиями, где 23 января на ряде армейских баз произошел мятеж.

Между тем агентство Reuters со ссылкой на собственные источники сообщило в понедельник, что президент Буркина-Фасо Рок Марк Кристиан Каборе был задержан военными и содержится на одной из армейских баз. Официального подтверждения данной информации нет, как и нет соответствующих заявлений со стороны мятежников. Корреспондент радиостанции Radio France internationale передал из столицы Буркина-Фасо города Уагадугу, что в нем сохраняется полная неопределенность. Он также отметил, что мятежники выступили с требованиями из шести пунктов, среди которых - полная смена военного командования. Отставки президента страны в этих требованиях нет, однако они звучат со стороны демонстрантов, которые сейчас скопились в больших количествах возле армейских баз, где находятся мятежники.