В Байконуре отменили повышенный уровень террористической опасности

ТАСС, 24 января. Администрация города Байконур отменяет повышенный (синий) уровень террористической опасности. Об этом говорится в сообщении, размещенном в понедельник на официальном сайте города.

"В связи с принятыми правоохранительными органами мерами угроза террористической опасности на территории города Байконур устранена. Решением председателя Антитеррористической комиссии города Байконур, главы администрации города Байконур Константина Бусыгина, ранее установленный на территории города Байконура, повышенный ("синий") уровень террористической опасности отменен с 24 час. 00 мин. 24 января 2022 года", - говорится в сообщении.

Повышенный (синий) уровень террористической опасности был введен на Байконуре 7 января. Были ограничены перемещения и работа КПП в ночное время. Кроме того, заведения общепита работали только до 22:00, были запрещены торговля алкогольными напитками в городе. Возможность реализации алкогольной продукции сохранялась только для кафе и ресторанов.

2 января в ряде городов Казахстана прошли акции протеста, которые через несколько дней переросли в массовые беспорядки и погромы. Они сопровождались нападениями на полицейских, военных и органы власти во многих городах страны, в первую очередь в Алма-Ате. Пострадали тысячи человек, точное число погибших неизвестно. После обращения президента Касым-Жомарта Токаева страны ОДКБ направили в республику миротворцев. По данным властей, конституционный порядок восстановлен во всех регионах.