ОАЭ сообщили об уничтожении установок хуситов, с которых запускались ракеты по Абу-Даби

КАИР, 24 января. /ТАСС/. Министерство обороны Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) сообщило об уничтожении в Йемене установки для запуска баллистических ракет, принадлежавшей мятежникам-хуситам из йеменского движения "Ансар Аллах". Соответствующее заявление опубликовано в понедельник на странице оборонного ведомства в Twitter.

"В 04:10 по йеменскому времени (совпадает с московским - прим. ТАСС) истребитель F-16 уничтожил пусковую установку баллистических ракет в провинции Эль-Джауф [на северо-западе Йемена] сразу после запуска двух баллистических ракет по Абу-Даби, которые были успешно перехвачены нашими средствами ПВО", - подчеркивается в тексте.

В ночь на понедельник Минобороны ОАЭ проинформировало о перехвате и уничтожении двух баллистических ракет, которые направлялись хуситами на Абу-Даби.

17 января представители "Ансар Аллах" осуществили атаку с применением беспилотников и баллистических ракет на инфраструктуру Национальной нефтяной компании Абу-Даби (ADNOC), а также на строительную площадку в районе международного аэропорта столицы ОАЭ. В результате возникшего на одном из объектов ADNOC пожара четыре человека погибли, более пяти получили ранения.