СМИ: представители движения "Талибан" и афганского ополчения прибыли на переговоры в РФ

КАИР, 24 января. /ТАСС/. Представители захватившего власть в Афганистане радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) и противостоящего ему Фронта национального сопротивления (ФНС) прибыли в Москву для участия в двусторонних переговорах при посредничестве России. Об этом сообщил в понедельник телеканал Afghanistan International со ссылкой на источники.

По их данным, со стороны талибов в консультациях примут участие Абдул Гани Барадар, который был назначен радикалами на должность зампредседателя временного кабмина Афганистана, а также Мохаммад Якуб, занимающий должность главы Минобороны во временном афганском правительстве. Со стороны ополчения в российскую столицу, по информации телеканала, прибыли руководитель ФНС Ахмад Масуд и бывший вице-президент страны Амрулла Салех.

Между тем в понедельник спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов сообщал ТАСС, что визиты представителей талибов или спецпредставителя США по Афганистану Томаса Уэста в Москву после межафганских переговоров в Норвегии не планируются.

Движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной 2021 года о решении вывести из страны свои вооруженные силы. 15 августа талибы без боя вошли в Кабул, а президент Ашраф Гани покинул страну. Несогласные с властью радикалов силы организовали в северной провинции Панджшер сопротивление, которое возглавил Масуд. Поддержать его призвал Салех, объявивший себя исполняющим обязанности главы государства.

6 сентября представитель талибов Забихулла Муджахид проинформировал, что Панджшер полностью перешел под контроль "Талибана", поэтому война на территории Афганистана окончена. В свою очередь Масуд объявил, что противостояние талибам продолжается, призвав всех жителей страны к общенациональному восстанию. Позднее руководитель отдела внешних связей ФНС Али Майсам Назари уточнил, что сопротивление переходит к тактике партизанской войны.