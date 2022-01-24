Лукашенко заявил, что расследование дела о геноциде белорусов будет вестись постоянно

МИНСК, 24 января. /ТАСС/. Работа по расследованию уголовного дела по делу о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны будет постоянной. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в понедельник, принимая с докладом генерального прокурора Андрея Шведа.

Роль журналистов на процессе оказалась очень велика: в зале суда 250 мест из 350 было занято репортерами, писателями и кинорежиссерами.

История Международного Военного Трибунала в Нюрнберге глазами прессы Роль журналистов на процессе оказалась очень велика: в зале суда 250 мест из 350 было занято репортерами, писателями и кинорежиссерами.

"Это будет, конечно же, постоянная работа. Слава богу, что еще хоть старики глубокие, но они живы, которые нам подсказывают, в каком направлении работать и где искать эти факты в нашей матушке земле. Раскопки идут масштабные по Беларуси", - отметил Лукашенко, его слова приводит президентская пресс-служба.

Швед после совещания сообщил журналистам, что Белоруссия проведет масштабную международную конференцию на тему геноцида населения БССР в годы Великой Отечественной войны. Он также сообщил, что число жертв среди мирного населения Белоруссии во время войны существенно больше, чем официально заявлялось ранее.

"С учетом того, что выявляются новые факты, речь идет о том, что уже количество уничтоженных мирных граждан на территории БССР составляет не менее 3 млн человек. Это наши предварительные данные. И эта цифра дальше будет уточняться по мере получения объективных данных", - сказал генпрокурор, которого цитирует агентство БелТА.

В апреле 2021 года Генеральная прокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело о геноциде белорусского населения в годы Великой Отечественной войны. Ведомство ставит в рамках международных договоров вопрос о выдаче ряда преступников, которые еще живы, и уже запросила у России, Германии и других стран правовую помощь в расследовании этого дела.