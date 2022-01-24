Посол Армении в РФ сообщил о завершении своей работы

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Посол Армении в России Вардан Тогонян сообщил о завершении своей дипломатической миссии.

"Дорогие соотечественники, обращаюсь к вам в связи с завершением своей миссии в качестве посла Республики Армения в Российской Федерации. Для меня было большой честью представлять Республику Армения на протяжении практически пяти лет в союзнической России, с которой нас связывают вековые традиции, духовная близость, крепкие братские узы и история общих достижений", - говорится в обращении дипломата, опубликованного на странице посольства в Facebook.

Тогонян выразил благодарность представителям "всех государственных органов России за каждодневную кропотливую работу, взаимоуважение и открытый диалог, моим коллегам, представляющим иностранные государства в РФ, нашим многочисленным партнерам, различным организациям, просветительским, образовательным и культурным учреждениям и средствам массовой информации за совместную работу и поддержку наших инициатив".

На должность посла Армении в Москве Тогонян был назначен в 2017 году. На этом посту его сменит бывший министр обороны Армении Вагаршак Арутюнян. Указ о назначении Арутюняна 5 января подписал подавший в воскресенье в отставку президент Армении Армен Саркисян.