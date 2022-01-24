Глава МИД Латвии призвал НАТО увеличить военное присутствие в Восточной Европе

РИГА, 24 января. /ТАСС/. Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс считает, что НАТО необходимо увеличить военное присутствие альянса в Восточной Европе в ответ на действия России и Белоруссии.

"Мы приближаемся к моменту, когда постоянное наращивание российских и белорусских вооруженных сил в Европе должно вызывать соответствующие контрмеры НАТО. Пришло время увеличить присутствие союзных войск альянса на восточном фланге как в качестве меры защиты, так и в качестве меры сдерживания", - написал в понедельник глава МИД Латвии в своем Twitter.

Североатлантический альянс направляет дополнительные силы в Восточную Европу в связи с ситуацией вокруг Украины, говорится в заявлении НАТО, распространенном в понедельник в Брюсселе. В документе подчеркивается, что "союзники по НАТО приводят силы в готовность и направляют дополнительные корабли и истребители для развертывания в Восточной Европе, укрепляя сдерживание и оборону союзников, поскольку Россия продолжает наращивать свою военную мощь на Украине и вокруг нее".

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.